Tornquist: cuatro muertos y tres heridos tras un choque frontal en el Abra de la Ventana

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Cuatro personas murieron este domingo como consecuencia de un violento choque frontal entre dos vehículos ocurrido en el sector del Abra de la Ventana, sobre la ruta provincial 76, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, en el distrito bonaerense de Tornquist. Además, otras tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Municipal local.

El siniestro vial involucró a un Ford Focus, que era conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba junto a Griselda Buchanan, también de 47. Ambos sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos por personal de emergencias antes de ser derivados al centro de salud de Tornquist.

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, manejado por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien también resultó herido y permanece bajo atención médica.

En ese automóvil viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años y oriunda de Lanús; María de los Milagros Chirinos, de 28 años, de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años, domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31 años, también de Caballito.

De acuerdo con la información oficial, las cuatro víctimas fatales viajaban en el Citroën C3. Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval fallecieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto, mientras que Quaglio murió horas más tarde en el Hospital Municipal de Tornquist, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Los tres sobrevivientes del accidente —Daulerio, Prezzi y Buchanan— continúan internados y bajo observación médica.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos y personal sanitario, que realizaron tareas de rescate y ordenamiento del tránsito en la zona.

Por estas horas, las autoridades intentan determinar cómo se produjo la colisión frontal en uno de los tramos más transitados del circuito turístico serrano bonaerense. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer las causas del trágico episodio.