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La senadora Eugenia Gil destacó el rol del periodismo y valoró el compromiso de informar

Lo expresó en el marco del aniversario de Cadena Nueve y del Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacando la labor diaria de informar con libertad, responsabilidad y compromiso democrático

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La diputada Eugenia Gil envió un mensaje de salutación a Cadena Nueve con motivo de su aniversario y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde destacó el trabajo diario de los medios de comunicación y el rol fundamental que cumplen en la sociedad.

En su mensaje, la legisladora agradeció la labor cotidiana de quienes ejercen el periodismo y remarcó que, en un contexto donde muchas veces “no es fácil informar”, el compromiso, la responsabilidad y la vocación de los trabajadores de prensa resultan claves para fortalecer la democracia y mantener informada a la comunidad.

Además, valoró la tarea de “preguntar, incomodar cuando hace falta y darle voz a la sociedad”, al considerar que esas acciones forman parte esencial del ejercicio periodístico y de la defensa de los valores democráticos.

Finalmente, Eugenia Gil sostuvo que la libertad de prensa y la libertad de expresión son pilares indispensables para una democracia sólida y expresó su deseo de que los periodistas continúen desarrollando su labor “con la libertad y el respeto que merecen”.

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