La Provincia denuncia otro ajuste nacional en salud en medio del aumento de enfermedades respiratorias

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció este lunes un nuevo recorte por parte de la administración nacional en fondos destinados al área de salud, y advirtió sobre el impacto que la medida podría tener en el sistema sanitario en un contexto especialmente delicado por el incremento de enfermedades respiratorias, la baja en los niveles de vacunación y la crisis en el acceso a medicamentos.

La denuncia fue realizada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir partidas presupuestarias destinadas a programas esenciales para las provincias.

Según explicó el funcionario, los recortes alcanzan fondos destinados al fortalecimiento de los sistemas sanitarios provinciales, la compra y distribución de medicamentos, el funcionamiento del INCUCAI y la adquisición de vacunas, entre otras áreas sensibles.

Kreplak sostuvo que la medida agrava una situación ya compleja para el sistema de salud, que atraviesa una mayor demanda por enfermedades respiratorias estacionales, especialmente entre niños y adultos mayores. Además, remarcó que la caída en las tasas de vacunación representa un factor de preocupación adicional para las autoridades sanitarias.

“El ajuste en salud tiene consecuencias concretas sobre la población. Se produce en un momento en el que aumentan las consultas por enfermedades respiratorias y cuando muchas familias tienen dificultades para acceder a medicamentos”, señalaron desde la cartera sanitaria bonaerense.

Desde la Provincia advirtieron que la reducción de recursos nacionales obliga a reforzar esfuerzos con presupuesto propio para sostener programas, garantizar insumos y evitar que se resienta la atención en hospitales y centros de salud.

El reclamo se suma a una serie de cuestionamientos que distintas provincias vienen realizando por la disminución de transferencias nacionales en áreas consideradas estratégicas. En este caso, el gobierno bonaerense alertó que los recortes pueden afectar directamente la prevención, los tratamientos y la capacidad de respuesta del sistema público frente a una mayor demanda sanitaria.

Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no hubo una respuesta oficial sobre la denuncia realizada por la administración bonaerense.