A partir de hoy cambia la App del Sistema de Estacionamiento Medido

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A partir de hoy, martes 12 de mayo, los vecinos que utilicen el sistema de estacionamiento medido de Nueve de Julio deberán descargar una nueva aplicación para continuar utilizando el servicio.

Para ello será necesario eliminar la aplicación actual “SEM 9 de Julio” e instalar la nueva versión denominada “SEM Mobile”.

La descarga de la nueva app podrá hacerse de manera gratuita desde las tiendas oficiales Play Store y Apple Store.

Cabe destacar que no será necesario crear una cuenta nueva, ya que los usuarios podrán ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizaban hasta ahora.

El cambio forma parte de una actualización del sistema que busca mejorar el funcionamiento y la experiencia de uso de la herramienta digital que regula el estacionamiento en la ciudad.

Para quienes necesiten más información o asistencia durante el proceso, se encuentran disponibles los canales oficiales de contacto. Se puede llamar al teléfono (2317) 610096 o enviar un correo electrónico a [email protected]