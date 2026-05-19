Zona Fría: la Defensoría bonaerense pidió frenar la quita de subsidios al gas en distritos de la Provincia

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La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino, emitió la Resolución N.º 3/26 mediante la cual expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que propone modificar el régimen de subsidios para usuarios residenciales de gas en zonas frías.

El organismo provincial advirtió que la iniciativa, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación, implicaría la pérdida o reducción significativa de los descuentos tarifarios para millones de hogares bonaerenses incorporados al régimen de Zona Fría a partir de la Ley 27.637 sancionada en 2021.

Según señala la resolución, el proyecto nacional limitaría el beneficio únicamente a usuarios inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), dejando afuera a numerosos hogares que hoy reciben descuentos automáticos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.

La Defensoría sostuvo que la medida afectaría especialmente a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría, Nueve de Julio y Necochea, donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo de calefacción durante gran parte del año.

En el documento, el organismo afirmó que “la calefacción en zonas frías no constituye un consumo de lujo sino una necesidad básica vinculada al derecho a la salud y a condiciones dignas de vida”. Asimismo, remarcó que eliminar el beneficio generaría “inequidad territorial”, ya que igualaría regiones con condiciones climáticas muy diferentes.

La resolución también cuestiona el argumento fiscal utilizado por el Gobierno Nacional y sostiene que el régimen de Zona Fría fue creado para compensar las mayores necesidades energéticas derivadas de factores climáticos comprobados técnicamente mediante normas IRAM y estudios del ENARGAS.

Además, la Defensoría alertó sobre las consecuencias económicas y sanitarias que podría generar la quita del subsidio, señalando que las facturas podrían aumentar entre un 50% y un 100% justo antes de la temporada invernal.

En ese marco, el organismo consideró que el proyecto vulneraría principios constitucionales y tratados internacionales vinculados al derecho a la salud, la vivienda digna y la progresividad de los derechos sociales.

Finalmente, mediante el artículo primero de la resolución, la Defensoría recomendó a las autoridades del Honorable Congreso de la Nación no avanzar con la eliminación del beneficio de Zona Fría, por entender que perjudicaría directamente a los habitantes bonaerenses alcanzados por la normativa vigente.