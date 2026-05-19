La Provincia alertó por el impacto del ajuste nacional en hospitales y programas sanitarios

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, un encuentro con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses para analizar la situación sanitaria que atraviesa la provincia como consecuencia de los recortes implementados por el Gobierno nacional.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y contó además con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro. Del acto participaron jefes comunales de distintas fuerzas políticas, legisladores provinciales, funcionarios del gabinete bonaerense y representantes del sistema sanitario.

Durante el encuentro, Kicillof cuestionó con dureza las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y sostuvo que “las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales”.

“Estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable. No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, afirmó el mandatario bonaerense.

Asimismo, el gobernador remarcó que la crisis económica y la desregulación del sistema de medicina prepaga provocaron que “más de 742 mil personas perdieran su cobertura”, situación que, según explicó, derivó en una fuerte sobrecarga sobre el sistema público provincial y municipal.

“Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance”, agregó.

En el marco de la jornada, el Ministerio de Salud provincial presentó un informe con estadísticas e indicadores sanitarios que reflejan el impacto de las medidas nacionales sobre el sistema de salud bonaerense. Entre los principales puntos abordados se destacaron el desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades en el acceso a medicamentos, la reducción en la provisión de insumos y vacunas y el incremento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud públicos.

Por su parte, Kreplak aseguró que “Javier Milei decidió abandonar a la población argentina” y cuestionó el recorte presupuestario aplicado por la Nación en materia sanitaria.

“Desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”, señaló el ministro bonaerense.

En contraposición, Kreplak afirmó que la Provincia continuará fortaleciendo la presencia estatal en los 135 municipios bonaerenses. “Nosotros trabajamos para que cada bonaerense se sienta acompañado por un Estado presente: vamos a seguir ampliando el acceso a la salud en los 135 distritos”, expresó.

Como resultado del encuentro, los intendentes e intendentas firmaron un acta acuerdo conjunta para manifestar su preocupación por la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud pública.

En el cierre de la actividad, Kicillof ratificó el compromiso del Gobierno bonaerense de sostener políticas sanitarias frente a los recortes nacionales y destacó la continuidad del programa “Medicamentos Bonaerenses”.

“Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias”, sostuvo.

Por último, el gobernador adelantó la participación de la Provincia en la movilización convocada para este miércoles en defensa del sistema sanitario público. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”, concluyó.