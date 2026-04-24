Franco Flexas: “Si la cuenca del Salado estuviera lista, el agua se iría mucho más rápido”

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En ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV, Franco Flexas, intendente de General Viamonte, se refirió a la situación hídrica del distrito, las obras pendientes y la necesidad de políticas públicas de mediano y largo plazo que trasciendan los ciclos electorales.

El jefe comunal explicó que, aunque los caminos municipales y provinciales han resistido hasta ahora las fuertes precipitaciones recientes, la obra del nodo Bragado es clave para evitar inundaciones mayores. “Si la cuenca del Salado estuviera lista, el agua se iría mucho más rápido”, sostuvo, advirtiendo sobre la posibilidad de un fenómeno de El Niño más intenso que podría complicar la región en los próximos meses.

Flexas también detalló las acciones que viene implementando el municipio para mitigar los efectos de las lluvias: adquisición de maquinaria mediante un crédito gestionado desde hace cuatro años, mantenimiento de caminos y coordinación con Defensa Civil y el Servicio Meteorológico. Sin embargo, remarcó que la solución definitiva depende de obras provinciales y nacionales, que aún no han comenzado.

En el marco de la entrevista, el intendente abordó además la situación de la red vial rural, criticando la falta de retorno de los fondos provenientes de retenciones nacionales. “La gran plata de las retenciones que se desconoce su destino, debería volver para mejorar la red vial y facilitar el desarrollo del distrito”, explicó, señalando la diferencia entre las demandas inmediatas de los vecinos y la planificación estratégica que necesita la provincia.

El diálogo también tocó la política provincial, con un llamado a un “nuevo radicalismo” más cercano a los vecinos y enfocado en soluciones concretas. “Desde nuestro lugar queremos un proyecto propio para la provincia de Buenos Aires, sin depender de alianzas por cargos”, afirmó Flexas, destacando la importancia de escuchar a los ciudadanos y resolver sus problemas de manera concreta.

Flexas cerró la entrevista con una reflexión sobre el reconocimiento que recibió como mejor intendente de la provincia: “Lo importante es lo que se hace en la gestión día a día, no la imagen”, concluyó con su característico sentido del humor, recordando que, más allá de los elogios, el compromiso con los vecinos sigue siendo la prioridad.