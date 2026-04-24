Autoridades visitaron la ex planta de ARSA en Arenaza para evaluar su posible reapertura

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El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, recorrió el último miércoles la ex planta de ARSA en Arenaza junto a funcionarios municipales, ex trabajadores, representantes de ATILRA y autoridades de los ministerios de Desarrollo Agrario y de Trabajo bonaerenses. El objetivo fue constatar el estado de las instalaciones, cerradas hace casi un año. Serenal, acompañado por el secretario de Producción Gerardo Vassallo y la delegada de Arenaza María Rosa Buffa, señaló que la visita buscó acompañar a un grupo de ex trabajadores que avanza en la conformación de una cooperativa y recibir a funcionarios provinciales que respondieron al pedido municipal. Vassallo afirmó que el estado general del edificio, las maquinarias y los silos es bueno y que las líneas de producción pueden recuperarse con las adecuaciones necesarias.

Tras la recorrida, las autoridades coincidieron en trabajar en conjunto para lograr una posible reapertura de la planta. Plantearon que sería viable con aval del juez y la obtención de plazos y permisos para resguardar las instalaciones y evitar robos o daños eléctricos. Del encuentro participaron referentes de ATILRA, ex empleados de ARSA, la directora provincial de Lechería Agustina Llano, el director de Promoción del Asociativismo Hernán Rachid, el coordinador de Cooperativas Pablo Balor y el síndico de la quiebra.