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Lincoln continúa con las castraciones masivas gratuitas y la próxima jornada será en Pasteur

La próxima jornada será el miércoles 30 de abril desde las 9 horas en la Delegación Municipal de Pasteur.

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La Municipalidad de Lincoln, a través de la Dirección de Zoonosis, lleva adelante el programa de castraciones masivas en todo el distrito durante todo el año. La iniciativa se realiza junto a agrupaciones proteccionistas y grupos de vecinos para alcanzar a todas las localidades y barrios de la ciudad cabecera. El servicio se brinda en jornadas especiales de atención gratuita y sin turno previo, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas. Veterinarios de Zoonosis realizan las cirugías con apoyo de organizaciones animalistas.

En abril, el operativo ya pasó por Arenaza y Martínez de Hoz. Ayer se desarrolló en Roberts, donde se hicieron 70 castraciones y se aplicaron 100 vacunas antirrábicas y 90 antiparasitarios. En Lincoln, además, la Unidad Móvil continúa recorriendo barrios y se mantiene la atención en la sede de Zoonosis, ubicada sobre el Acceso Recalde, frente al Club “El Talero”.

 

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