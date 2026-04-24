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Salud Pública

Lincoln presentó un programa de prevención de VIH e ITS y capacitó a personal de salud

La actividad estuvo a cargo de la Secretaría de Salud y contó con capacitadores de Región Sanitaria III, de la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud bonaerense.

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La Municipalidad de Lincoln presentó hoy en la Sala de Conferencias del Palacio Municipal el Programa de Prevención de VIH-ITS y Hepatitis Virales. Durante la jornada también se capacitó a equipos de salud en el uso de test rápidos para detectar HIV y sífilis.

El encuentro sirvió para lanzar formalmente el programa y realizar la primera capacitación de efectores de salud en la aplicación de las pruebas rápidas. La referente Carina Veniani dictó la formación, dirigida a personal de la Secretaría de Salud, el Hospital Municipal, las unidades sanitarias de Roberts y Bayauca, el Centro de Salud CIC Plaza España y el Centro de Atención Primaria del barrio La Rural.

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