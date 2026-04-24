Matías Losinno encabeza la Asamblea Anual de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno realizó su Asamblea Anual Ordinaria en las instalaciones de Nacimos para Ti, con la participación de asociados y delegados. El presidente del consejo de administración, Matías Losinno, encabezó el encuentro, acompañado por el equipo directivo, para presentar la memoria de actividades y el balance económico y social correspondiente al ejercicio cerrado.

“Este acto es el más importante en la vida de la cooperativa, ya que permite poner a consideración de los delegados el balance económico, social y la planificación para el próximo año”, destacó Losinno durante la apertura.

El presidente informó que la cooperativa mantiene un balance positivo de 249 millones de pesos, consolidando varios años de resultados favorables. Además, detalló los proyectos estratégicos en curso, entre los que se destacan la construcción de un crematorio, la finalización de la línea de 132 kV entre Veinticinco de Mayo y Nueve de Julio y la expansión de servicios de telemedicina, con una próxima inauguración de la estación de Patricios.

En materia de servicios, Losinno resaltó el crecimiento sostenido de internet y se avanza en un proyecto de televisión digital, así como la incorporación de nuevos usuarios al servicio de asistencia solidaria (SAS), que ha incrementado la participación de la comunidad local.

La asamblea anual de la Cooperativa Mariano Moreno se realiza cada abril y constituye un espacio central para la transparencia institucional y la planificación de nuevos proyectos que buscan mejorar la infraestructura y los servicios para los asociados.

“Seguimos trabajando con proyectos nuevos y periódicamente los vamos inaugurando, siempre con el objetivo de acompañar el crecimiento de la ciudad y las necesidades de nuestros asociados”, concluyó Losinno.