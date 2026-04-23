La literatura celebra su día bajo la sombra inmortal de Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega

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El mundo conmemora hoy el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una efeméride impulsada por la Unesco con el propósito de fomentar la lectura, fortalecer la industria editorial y promover la protección de la propiedad intelectual.

La fecha posee un profundo simbolismo para la literatura universal, ya que coincide con la muerte, en 1616, de figuras esenciales como William Shakespeare, Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes —aunque este último falleció el 22 de abril y fue sepultado al día siguiente—.

Además, se considera que en esta jornada se cumplen 462 años del natalicio de Shakespeare, aunque solo existe constancia oficial de su bautismo tres días después. Para muchos críticos, el autor inglés es el más grande escritor y dramaturgo de todos los tiempos.

Nacido en Stratford-upon-Avon en el seno de una familia de clase media, Shakespeare no tuvo formación universitaria, hecho que alimentó durante siglos debates sobre la autoría de sus obras. A los 18 años contrajo matrimonio con Anne Hathaway, con quien tuvo tres hijos: Susanna y los mellizos Hamnet y Judith.

Tras un periodo poco documentado —conocido como los “años perdidos”— reapareció en Londres hacia 1590 como actor y dramaturgo. Su talento lo llevó a integrarse como socio en la compañía teatral Lord Chamberlain’s Men, que actuaba ante la reina Isabel I y posteriormente ante Jacobo I. Bajo este último reinado, la agrupación adoptó el nombre de King’s Men, etapa en la que el autor consolidó su prestigio y fortuna.

En 1599 fue inaugurado el teatro Globe, escenario de muchas de sus obras más célebres. Su producción abarca 37 piezas teatrales, 154 sonetos y dos extensos poemas narrativos: Venus y Adonis y La violación de Lucrecia.

Las tragedias de Shakespeare constituyen una de las cumbres de la exploración psicológica en la literatura. Obras como Hamlet, Otelo, El rey Lear y Macbeth abordan temas universales como la duda, los celos, la ambición y la locura. En sus comedias —entre ellas El sueño de una noche de verano, Mucho ruido por nada y La fierecilla domada— combina humor, enredos amorosos y juegos de identidad.

Sus dramas históricos, como Ricardo III y Enrique V, ofrecen una mirada compleja sobre el poder, mientras que piezas como Medida por medida o Troilo y Crésida desafían las categorías tradicionales. En su etapa final, los llamados romances trágicos —como La tempestad— exploran la reconciliación y el perdón, siendo esta última interpretada como su despedida del teatro.

Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, dejando una huella imborrable en la cultura universal. Se le atribuye la creación o popularización de más de 1700 palabras y numerosas expresiones que aún perduran en el lenguaje cotidiano.

Su influencia ha trascendido generaciones y geografías. Escritores como Goethe, Dostoievski, Faulkner y Borges reinterpretaron sus tramas, mientras dramaturgos como Chéjov, Ibsen y Arthur Miller heredaron su profundidad en la construcción de personajes. En el cine, sus obras han sido adaptadas por directores como Akira Kurosawa y Vishal Bhardwaj, confirmando su vigencia en distintas culturas.

A más de cuatro siglos de su muerte, Shakespeare continúa siendo el autor más representado, traducido y citado del mundo. Su capacidad para retratar las pasiones humanas lo mantiene vigente como un referente indispensable. En el Día Internacional del Libro, su obra reafirma el poder de la literatura como espejo de la condición humana.