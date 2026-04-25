La Tasa Vial sigue siendo insuficiente para mantener los caminos rurales

La red de caminos rurales de Nueve de Julio atraviesa una situación crítica debido a la insuficiencia de la Tasa Vial, actualmente 8.000 pesos por hectárea al año. Esta cifra está muy por debajo de lo que perciben distritos vecinos:

Bolívar: 25.000 pesos por hectárea al año

25.000 pesos por hectárea al año General Viamonte: 24.000 pesos por hectárea, con actualización trimestral

24.000 pesos por hectárea, con actualización trimestral Carlos Casares: 20.000 pesos por hectárea

20.000 pesos por hectárea 25 de Mayo: 18.000 pesos por hectárea, actualizado cada tres meses

A esta diferencia se suma una deuda pendiente superior a 2.000 millones de pesos, lo que limita gravemente la posibilidad de realizar obras de mantenimiento eficientes.

Incluso sumando los fondos disponibles en distintos conceptos, como:

Descentralización Tributaria Impuesto Inmobiliario Rural – Libre Disponibilidad: $118.388.722,78

Coparticipación Ley 13010 – Fondo Compensador Caminos Rurales: $125.649.879,41

Tasa Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal: $668.829.714,40

Transferencia Ministerio de Asuntos Agrarios: $87.005.308,58

…los recursos resultan insuficientes para mantener toda la red vial en condiciones óptimas, especialmente considerando que los costos operativos, como combustible y mantenimiento de maquinaria, continúan en aumento.

Analistas contables advierten que sin una actualización urgente de la Tasa Vial, la situación de los caminos rurales de Nueve de Julio seguirá deteriorándose, afectando tanto la producción como la conectividad en toda la región.