Otra vez horda de motociclistas y Diputado propone sanciones extremas para motos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La tranquila madrugada en la ciudad bonaerense de Nueve de Julio se vio interrumpida por el estruendo de motos que en horda circulaban, algunas sin luces, con escapes libres, sus ocuoantes sin casco y sin dominio visible. Este tipo de episodios, que alteran la convivencia y afectan la salud de los vecinos, que es recurrente en gran parte de las ciudades del territorio bonaerense, motivó que el diputado Manuel Passaglia presentara un proyecto de ley en la Legislatura provincial para endurecer las sanciones contra quienes circulen con caños de escape adulterados o no homologados.

La iniciativa busca pasar del actual esquema de multas a medidas más drásticas: decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales y, en casos de especial gravedad, la compactación del vehículo infractor. “No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación de la moto”, explicó Passaglia, quien compartió un video mostrando una máquina compactando un conjunto de motos.

El Legislador toma la iniciativa de Gobiernos Municipales, como Nueve de Julio – entre otros-, que ya sancionan por ordenanza estas alteraciones que ponen en peligro la vida de los conductores y vecinos, sin medir ni riesgos, convivencia y comportamientos en comunidad.

El proyecto prohíbe no solo la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también toda la cadena de fabricación, venta, distribución e instalación de estos dispositivos. Además, crea un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, destinados a vehículos exclusivamente de uso deportivo o exhibiciones privadas.

Las sanciones contempladas incluyen multas de 300 a 1.000 unidades fijas para los conductores y de 1.500 a 5.000 unidades fijas para quienes fabriquen, vendan o instalen escapes no homologados. También prevé inhabilitación para conducir de 3 meses a 1 año y clausura de comercios reincidentes.

La compactación del vehículo será evaluada según criterios como la gravedad de la infracción, el nivel de ruido generado, la intencionalidad del infractor y la afectación a la convivencia urbana, especialmente si se produce cerca de escuelas, hospitales o eventos públicos.

Passaglia destacó que el proyecto busca responder a conductas deliberadas que buscan molestar a la comunidad: “Durante mucho tiempo se intentó resolver esto solo con multas, pero la realidad es que no funcionó. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”.

El episodio de Nueve de Julio, donde decenas de motos en tropel, algunas sin luces, todas ni dominio, sus ocupantes sin casco y caños de españes libres recorrieron varias calles en plena madrugada, ejemplifica la problemática que el legislador pretende abordar: garantizar el derecho de los vecinos a vivir en tranquilidad, proteger la salud pública y fortalecer el control sobre el mercado de escapes ilegales en la provincia de Buenos Aires.