ARPA rechaza restricciones a periodistas en la Casa de Gobierno

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La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) manifestó su rechazo ante las restricciones impuestas a periodistas acreditados durante la jornada de ayer en la Casa de Gobierno.

En un comunicado, la entidad subrayó la necesidad de mantener condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor periodística, enfatizando que cualquier medida de acceso debe permitir el normal desempeño de los profesionales que cubren habitualmente la actividad oficial.

ARPA recordó que la transparencia institucional y el acceso a la información pública son pilares fundamentales para fortalecer el sistema democrático, y destacó el rol de la prensa en informar a la ciudadanía, fomentar el debate público y garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones.

La asociación expresó su disposición a participar en instancias de diálogo constructivo que promuevan un marco de respeto, colaboración y previsibilidad para la actividad periodística.

Asimismo, confió en que se continuarán promoviendo condiciones que aseguren el acceso de los comunicadores a fuentes oficiales, en un entorno que respete los principios de apertura y convivencia institucional.

Comunicado:

La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (A.R.P.A.) rechaza los hechos ocurridos en la jornada de ayer, en relación con las limitaciones en el ingreso a la Casa de Gobierno de periodistas acreditados de distintos medios del país.

En este marco, la entidad considera oportuno señalar la importancia de preservar

condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor periodística, procurando que

cualquier medida adoptada contemple el normal desempeño de los profesionales que

habitualmente cubren la actividad oficial.

ARPA, en su carácter de representante de las emisoras privadas de la Argentina,

reafirma que la transparencia institucional y el acceso a la información pública

constituyen elementos centrales para el fortalecimiento del sistema democrático.

Asimismo, destaca el valor del trabajo de la prensa en su función de informar a la

ciudadanía, contribuyendo al debate público y al adecuado funcionamiento de las

instituciones.

En ese sentido, A.R.P.A. expresa su disposición a acompañar instancias de diálogo

constructivo que permitan consolidar un marco de respeto, colaboración y previsibilidad

para el ejercicio de la actividad periodística.

La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas confía en que se continuarán

promoviendo las condiciones necesarias para garantizar el acceso de los periodistas a

las fuentes oficiales, en un entorno acorde con los principios de apertura y convivencia

institucional.