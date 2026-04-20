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Allanamiento en Lincoln: detienen a un hombre por amenazas con escopeta y secuestran drogas listas para la venta

La Policía realizó un operativo de urgencia tras la denuncia de una mujer por agresión y amenazas de muerte. En el domicilio allanado incautaron dos escopetas, cocaína fraccionada, dinero en efectivo y balanzas de precisión, quedo el sospechoso imputado por varios delitos

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En horas de la tarde de este domingo, personal de la Comisaría de la Mujer de Lincoln recepcionó la denuncia de una mujer mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de una agresión física y amenazas de muerte.

Según su testimonio, el hecho ocurrió momentos antes cuando acudió al domicilio de su suegro, ubicado en inmediaciones de las calles Primera Junta y Menarvino, en esta ciudad. Allí, y en el marco de conflictos previos con familiares de su pareja, fue atacada por uno de ellos, mientras otro hombre la amenazó de muerte utilizando un arma de fuego tipo escopeta.

Tras tomar conocimiento, la Ayudantía Fiscal local dispuso un allanamiento de urgencia con el objetivo de secuestrar el arma utilizada. Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría de Lincoln, el Grupo GAD y el GTO.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron al presunto autor de las amenazas, un hombre mayor de edad, quien fue inmediatamente aprehendido. Durante la requisa de la vivienda, los efectivos lograron secuestrar dos escopetas de gran calibre.

Además, en el interior del inmueble hallaron una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, parte de la cual se encontraba fraccionada para su presunta comercialización. Junto a la sustancia, se secuestró una suma considerable de dinero en efectivo, que podría estar vinculada a la venta de estupefacientes, y dos balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento.

El operativo permitió desarticular un punto de comercialización de drogas. De inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales, que ordenaron el secuestro de todos los elementos encontrados y la detención del morador, quien cuenta con un frondoso prontuario de antecedentes.

El detenido fue trasladado y alojado en la comisaría local, y durante la mañana siguiente será derivado a sede tribunalicia en Junín para prestar declaración indagatoria.

El hombre quedó imputado por los delitos de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737. Intervienen en la causa la Ayudantía Fiscal de Lincoln y la Fiscalía N° 6 de Junín.

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