ABSA realizará drenajes programados esta noche en la red de agua

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Este lunes 20 de abril de 2026, la empresa ABSA llevará adelante trabajos de mantenimiento y optimización en la red de agua de Nueve de Julio, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de distribución.

Las tareas consistirán en la purga y limpieza de conductos en puntos específicos de la red y están previstas entre las 00:00 y las 06:00. Durante ese período, se realizará la apertura de válvulas en las siguientes intersecciones:

Heredia y Sarmiento

Santa Fe y San Martín

Heredia y San Martín

Santiago del Estero y Sarmiento

Desde la empresa informaron que, mientras se desarrollen los trabajos, es posible que se registre baja presión en el suministro domiciliario, así como anegamientos puntuales en la vía pública en las zonas intervenidas.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio se irá normalizando de manera progresiva. Además, se recomienda a los usuarios que, en caso de notar turbiedad en el agua, dejen correrla hasta que recupere su aspecto habitual.

Para consultas o reclamos, ABSA dispone de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus canales oficiales en redes sociales.