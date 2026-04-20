Delfina Zárate, joven nuevejuliense que es campeona en dos categorías con Sarmiento

La deportista de Nueve de Julio, Delfina Zárate, que naciera en el Club Libeertad, cerró una destacada participación en el Torneo Nocturno “Marcela Villaseca” al consagrarse campeona en dos categorías con el Club Atlético Sarmiento de Junín, logrando un hecho deportivo de enorme valor en el fútbol femenino regional.

Con un rendimiento sólido, compromiso y gran protagonismo dentro del campo de juego, desde el arco, la joven Zárate se coronó campeona tanto en Primera División como en la categoría Sub 17, demostrando su versatilidad y proyección en ambos niveles competitivos.

En la definición de la Primera División, el conjunto “Verde” se quedó con el título tras un encuentro muy disputado que finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario y se resolvió en una emocionante tanda de penales. A este logro se sumó el campeonato obtenido por la Sub 17, donde la jugadora nuevejuliense también fue una pieza importante en el funcionamiento del equipo durante toda la temporada.

El doble título le permitió a Delfina Zárate posar con ambos trofeos, reflejo del esfuerzo, la disciplina y la constancia que viene sosteniendo en su desarrollo deportivo.

Alcanzar dos consagraciones en distintas categorías dentro de un mismo torneo es un hito reservado para muy pocos deportistas, y la posiciona como una de las jóvenes promesas más firmes de la región.

Este presente exitoso no solo representa un orgullo para su familia, sino también para la comunidad de Nueve de Julio, y el Club Libertad, que sigue con atención su crecimiento en el fútbol femenino.

Su paso por Sarmiento de Junín continúa dejando resultados positivos, y este cierre de torneo quedará como uno de los momentos más significativos de su carrera hasta el momento.

Desde su entorno y la comunidad deportiva, las felicitaciones se multiplican para la joven campeona, que atraviesa un presente dorado y lleno de proyección.