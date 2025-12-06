sábado, diciembre 6, 2025
Fútbol Femenino

Delfina Zárate, la arquera de Sarmiento de Junín, candidata a “Mejor Año Sub-17”

La talentosa defensora de los tres palos, oriunda de Nueve de Julio se destacó como la arquera menos vencida de la temporada y su familia pide que sea votada antes de que finalice la votación el 8 de diciembre

Delfina Zárate, arquera de la categoría Sub-17 de Sarmiento de Junín, es una de las candidatas a la distinción “Mejor Año Sub-17”, tras una impresionante temporada bajo los tres palos. Nacida en Nueve de Julio, la joven deportista se destacó por ser la portera menos vencida en su categoría, demostrando gran nivel y proyección en el fútbol femenino.

Con apenas 17 años, Delfina ha mostrado una madurez y habilidad excepcionales, consolidándose como una de las figuras más prometedoras de la liga. Su rendimiento durante el último año la ha puesto en la mira de expertos y aficionados, quienes destacan no solo sus cualidades técnicas, sino también su capacidad de liderazgo dentro del campo.

Ahora, la arquera tiene la oportunidad de recibir el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en la temporada. Para lograrlo, necesita del apoyo de sus seguidores, quienes pueden votar por ella hasta el próximo 8 de diciembre. La votación, que se realiza de forma online, se cerrará a las 23:59 del día mencionado, por lo que la urgencia es clara.

No dejes pasar la oportunidad de apoyar a Delfina Zárate y reconocer su gran trabajo como una de las figuras más destacadas del fútbol Sub-17.

