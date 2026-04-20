Dos gremios van al paro y complican las clases en escuelas bonaerenses

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Los trabajadores enrolados en la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) llevarán adelante este martes un paro docente que afectará el normal dictado de clases en numerosas escuelas públicas bonaerenses. A la medida se suma una jornada de protesta convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lo que amplifica el alcance del conflicto.

La convocatoria de Suteba Multicolor —sector opositor a la conducción del gremio liderado por Roberto Baradel— tendrá mayor impacto en distritos donde cuenta con fuerte presencia territorial, como La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza, Tigre, Moreno y Bahía Blanca.

Entre los principales reclamos, el sector docente exige un salario inicial de $1.500.000, la equiparación de módulos y horas cátedra, la creación de cargos faltantes, la ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y un incremento sostenido en la inversión en infraestructura escolar.

La jornada de protesta coincide con un paro nacional impulsado por ATE, que incluirá una movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Si bien la medida afectará servicios como los vuelos, también tendrá consecuencias en el funcionamiento de las escuelas públicas, ya que muchos auxiliares del sistema educativo forman parte de ese gremio.

De este modo, la superposición de ambas medidas anticipa una jornada con interrupciones en el sistema educativo bonaerense, en el marco de un conflicto que suma nuevos capítulos y tensiones entre los trabajadores y el gobierno provincial.

En el distrito de Nueve de Julio solo hizo la comunicación a las autoridades educativas, ATE. De los turnos de actividad educativa, solo en uno de ellos, se notará el impacto de la medida de fuerza.