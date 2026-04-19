Policia Comunal coordinó acciones preventivas y reforzó controles de tránsito en el distrito

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El pasado viernes se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo con la participación de autoridades locales de seguridad, tránsito y educación, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y de intervención ante distintas problemáticas detectadas en la comunidad educativa.

En una primera instancia participaron el Subsecretario de Seguridad y Tránsito Municipal, Walter Depaoli; el Jefe de Estación de Policía Comunal local; el Jefe de la Comisaría de la Mujer y la Familia; el Jefe de la SubDDI Bragado; el Jefe de la Patrulla Rural local; y los jefes de las Subcomisarías de Dudignac, French y Facundo Quiroga.

Posteriormente, se desarrolló un segundo encuentro con la Inspectora Jefa Distrital de Educación, profesora Gabriela Tiani en el marco de amenazas en Escueas Públicas.

Durante las reuniones se abordó la problemática vinculada a inscripciones y mensajes detectados en distintas instituciones educativas locales. En este marco, se acordaron lineamientos de trabajo para organizar intervenciones según las competencias de cada área, destacándose la buena predisposición de los equipos intervinientes. Asimismo, se definieron tareas preventivas, disuasivas y de protección integral, con el objetivo de resguardar la seguridad de alumnos, docentes y de la comunidad educativa en general, reafirmando el compromiso con la prevención y el orden público.

Por otra parte, durante el fin de semana se llevaron a cabo operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad, realizados en forma conjunta por personal de la Policía Comunal, Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito Municipal.

Los controles tuvieron como finalidad la concientización sobre el uso obligatorio del casco, el cumplimiento de las condiciones de circulación de los vehículos y la documentación reglamentaria. Como resultado de los operativos, se procedió al secuestro de varios ciclomotores de distintas marcas y cilindradas.

Entre las infracciones detectadas se registraron caños de escape adulterados, que afectan la sonoridad y el descanso de los vecinos, así como la conducción por parte de menores de edad y la circulación de un vehículo que carecía de la documentación correspondiente.

Las actuaciones fueron labradas conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Ordenanza Municipal 7101, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.