Echenique pide más salidas transitorias y peritan a seis policías por el Caso Melmann

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Oscar Echenique, condenado a perpetua por el femicidio de Natalia Melmann en Miramar en 2001, volvió a pedir que le amplíen las salidas transitorias. El planteo se resolverá este viernes en una audiencia en el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata, con la presencia de Gustavo Melmann y su abogada Josefina Rodrigo. . Ahora busca flexibilizar el régimen de egresos. El mismo viernes se harán los análisis de sangre a seis policías bajo sospecha en la causa: el ex comisario Carlos Alberto Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mierez y los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez, entre otros. Aunque Casación había dejado afuera a dos efectivos más, la familia de Natalia pide que también sean peritados si los primeros estudios dan negativo.