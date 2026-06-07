Cae una banda investigada por una serie de delitos contra la propiedad

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Una intensa actividad policial se desarrolló durante las últimas horas en Lincoln, donde distintos procedimientos permitieron esclarecer hechos delictivos, recuperar elementos robados y detener a varias personas vinculadas a causas judiciales. A esto se sumó un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 188 que derivó en una persecución y la aprehensión de uno de los conductores involucrados.

Desarticulan una banda investigada por robos agravados

En el marco de una investigación por dos hechos caratulados como “Robo agravado en despoblado y en banda”, personal de la Comisaría de Lincoln y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) concretó tres allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Junín.

Las tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), que incluyeron la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y diversas diligencias de campo, permitieron identificar a tres jóvenes de 18, 26 y 28 años domiciliados en el barrio Sagrado Corazón como presuntos autores de los ilícitos.

Durante los procedimientos también fue recuperado un elemento que había sido sustraído días atrás a una vecina del barrio Altos de Massey. Por disposición del Ayudante Fiscal de Lincoln, Dr. Di Sabatino, los tres sospechosos fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición de la Justicia.

Un hombre fue detenido por encubrimiento

Como parte de la misma línea investigativa, efectivos del GTO y del GAD realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre calle San Luis al 600.

En el lugar secuestraron una bomba de agua marca Lusqtoff que había sido robada previamente. A raíz del hallazgo, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del morador de la vivienda, un hombre de 47 años, acusado del delito de encubrimiento.

El imputado fue trasladado para comparecer ante la Justicia, mientras que el elemento recuperado será restituido a su propietaria una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes.

Choque múltiple, fuga y persecución en la Ruta 188

La mañana del domingo también estuvo marcada por un importante siniestro vial ocurrido en el kilómetro 201 de la Ruta Nacional 188.

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Bora blanco que circulaba en sentido Junín-Lincoln impactó contra un Citroën C4 que transitaba en la misma dirección. En la secuencia también resultó involucrada una camioneta Renault Duster que se desplazaba en sentido contrario.

Tras la colisión, el conductor del Bora abandonó el vehículo y escapó a pie hacia la zona rural. Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con su aprehensión por parte del personal policial.

Se trata de un joven de 20 años oriundo de Florentino Ameghino, quien además llevaba estupefacientes entre sus pertenencias. Por este motivo tomó intervención la UFI especializada en estupefacientes, que dispuso actuaciones por infracción al artículo 14 inciso 2 de la Ley 23.737.

El sospechoso fue trasladado al Hospital Municipal para los controles médicos de rigor y la extracción de sangre correspondiente, destinada a determinar su estado al momento del hecho.

En cuanto a las demás personas involucradas, el conductor de la Renault Duster resultó ileso. Los tres ocupantes del Citroën C4 fueron asistidos por personal del SAME y derivados al hospital local. Dos de ellos no presentaban lesiones, mientras que el tercero sufrió escoriaciones superficiales en el rostro, sin riesgo para su salud.

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación sobre la Ruta 188 permaneció totalmente interrumpida durante varias horas mientras trabajaban peritos y personal de emergencias.

Las actuaciones fueron caratuladas preventivamente como “Lesiones Culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Junín.