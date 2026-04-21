Monseñor Colombo recordó al Papa Francisco: “Nos enseñó a trabajar juntos por un mundo más justo”

La Basílica de Luján fue escenario de una emotiva misa en memoria del Papa Francisco, a un año de su fallecimiento. La ceremonia fue presidida por Monseñor Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino, y contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y miembros del gabinete nacional, legisladores, intendentes y numerosos fieles.

Entre los obispos presentes se destacó Monseñor Ariel Torrado Mosconi, titular de la Diócesis de Nueve de Julio, quien participó junto a otros integrantes del episcopado tras la reciente Asamblea de Obispos que se realizó en Pilar.

La misa, transmitida en vivo por el sitio online de Cadena Nueve (www.cadenanueve.com), permitió que quienes no pudieron asistir presencialmente acompañaran la ceremonia desde sus hogares.

Durante su homilía, Colombo evocó las enseñanzas del pontífice: “Seguimos soñando y trabajando juntos para que todos tengan derechos, techo, educación, futuro y dignidad”, destacó, recordando su constante llamado a construir un “nosotros más grande” frente a los desafíos sociales y humanos.

El presidente del Episcopado resaltó la preocupación de Francisco por los excluidos y los movimientos sociales, así como su insistencia en garantizar derechos para todos los sectores de la sociedad. Asimismo, subrayó la visión del Papa de una Iglesia abierta y sinodal, capaz de acompañar a familias y jóvenes, y de ofrecer consuelo y esperanza, especialmente en los tiempos más difíciles de la pandemia.

Colombo también destacó el énfasis del pontífice en el diálogo ecuménico e interreligioso como herramienta fundamental para la fraternidad humana. “Los héroes del futuro serán los que sepan sostener con respeto una palabra cargada de verdad”, afirmó, recordando la paciencia y generosidad que Francisco promovió en la sociedad.

A pesar de no haber podido visitar Argentina, el Papa permaneció cercano espiritualmente a la sociedad y a la Iglesia local, inspirando con sus palabras y acciones. La ceremonia concluyó con un llamado a seguir trabajando por la justicia social, la paz y la solidaridad bajo la protección de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.