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Día de la Tierra: un llamado global a cuidar nuestro planeta

Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que busca concienciar sobre los impactos de la actividad humana en el medio ambiente y fomentar acciones concretas para protegerlo

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El Día de la Tierra se celebra desde 1970 gracias a la iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, con el objetivo de visibilizar los efectos de la contaminación y la actividad industrial sobre el planeta. En la actualidad, la fecha se conmemora en 180 países con actividades que van desde conferencias y jornadas de reforestación hasta educación sobre reciclaje y eficiencia energética.

Además de generar conciencia sobre problemas ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, esta efeméride promueve la creación de una comunidad global comprometida con la protección del ecosistema. Entre las iniciativas más simbólicas se encuentra el Himno de la Tierra, compuesto por Pau Casals y W. H. Auden en 1971, que celebra la riqueza de la vida y la fraternidad entre naciones.

Otras efemérides relacionadas incluyen el Día Mundial de los Océanos, el Día del Árbol y el Día Mundial del Reciclaje, recordándonos que cuidar nuestro planeta es un esfuerzo diario y colectivo.

 

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