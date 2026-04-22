El nuevejuliense Mariano Navone debuta en el Masters 1000 de Madrid

El tenis argentino tiene un nuevo motivo de orgullo: Mariano Navone, nacido en Nueve de Julio, se prepara para su estreno en el Masters 1000 de Madrid, uno de los torneos más importantes del calendario europeo de polvo de ladrillo. Con el ranking 45° del mundo, Navone se enfrentará hoy al portugués Nuno Borges (49°) en la primera ronda del cuadro masculino. De imponerse, podría medirse en la siguiente fase con el alemán Alexander Zverev, actual número tres del mundo.

El Masters 1000 de Madrid, que se juega en la icónica Caja Mágica hasta el 3 de mayo, reúne a 96 jugadores tanto en el circuito ATP como en el WTA 1000, consolidándose como un termómetro clave de cara a Roland Garros. Este año, la atención del torneo se centra en Jannik Sinner, líder del ranking ATP, que busca conquistar su primer título en la capital española mientras mantiene una racha histórica en torneos de esta categoría.

El cuadro masculino se ve alterado desde la previa por bajas importantes, entre ellas las de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, lo que abre el torneo a posibles sorpresas y le da a jóvenes talentos como Navone la oportunidad de dejar su marca.

Para el joven de Nueve de Julio, cada partido es un desafío y esta listo para dar lo mejor y aprovechar la oportunidad, como lo viene demostrando.

El debut de Navone en Madrid no solo marca un hito personal, sino que también refleja la creciente presencia de tenistas argentinos en los principales escenarios internacionales. Con su juego sólido en polvo de ladrillo y su experiencia ganada en torneos previos, Mariano buscará avanzar más allá de la primera ronda y consolidar su ascenso en el circuito.