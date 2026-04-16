Operativo policial con importante despliegue en Joaquín V. González 300

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Efectivos de la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) desplegaron un operativo de Joaquin V. Gonzalez al 300 de esta ciudad.

El tránsito se encuentra completamente interrumpido entre Avellaneda y Alsina, con vallas, móviles y uniformados que mantienen un estricto control. A través de altavoces y comunicación puerta a puerta, los vecinos recibieron instrucciones de permanecer en sus hogares, priorizando la seguridad de la comunidad.

El procedimiento se realiza bajo directivas de la UFI 3 de Mercedes y el Juzgado de Garantías, en el marco de investigaciones por hechos de robo que derivaron en tareas de inteligencia apuntando a un domicilio particular. Según versiones extraoficiales, el allanamiento se centra en la vivienda de la familia Coquis.

Hasta el momento no se reportaron detenciones ni secuestros, y las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre los hallazgos y el desarrollo del operativo. El objetivo, según explicaron, es garantizar la seguridad y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Se espera que en las próximas horas más precisiones sobre el o resultados del procedimiento.