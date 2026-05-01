Desbaratan una banda narco que operaba en Junín y la región: cinco detenidos

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Una organización criminal dedicada al comercio y distribución de estupefacientes en la ciudad de Junín y localidades cercanas fue desarticulada tras un amplio operativo que culminó con cinco personas detenidas. La investigación, iniciada en abril del año pasado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, incluyó escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos, filmaciones y tareas de inteligencia.

De acuerdo a lo establecido por los investigadores, la banda estaba integrada por cinco hombres que comercializaban drogas tanto desde sus domicilios como a través de la modalidad “delivery”. Además, utilizaban locales comerciales —entre ellos una tienda de ropa y una agencia de autos— como fachada para encubrir la actividad ilícita.

La causa estuvo a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, que logró reunir pruebas suficientes para identificar a J.A.S. como el presunto líder de la organización. Según la pesquisa, este sujeto se encargaba de trasladar los estupefacientes hacia la ciudad, donde luego eran distribuidos entre los demás integrantes, quienes cumplían distintos roles, como el fraccionamiento y la venta en barrios locales.

Entre los implicados se encuentra un individuo apodado “Patito”, vinculado al ambiente de barras bravas de un club de la ciudad, y otro sospechoso con antecedentes penales por homicidio. También fue identificado un integrante que sería propietario de una agencia de autos y contaría con un amplio prontuario delictivo.

Los investigadores señalaron además que el cabecilla ya había sido detenido años atrás por delitos relacionados con drogas y que recientemente había evidenciado un crecimiento económico que no coincidía con sus ingresos declarados, lo que reforzó las sospechas sobre el origen ilícito de sus bienes.

Con las pruebas recolectadas, la Justicia Federal ordenó cinco allanamientos que se realizaron el viernes 17 de abril en distintos puntos de Junín. Como resultado, se secuestraron panes de marihuana, cocaína de alta pureza fraccionada para su venta, plantas de cannabis, armas de fuego —incluyendo un revólver calibre 38 y una pistola calibre 22—, municiones, dinero en pesos y dólares, balanzas de precisión, teléfonos celulares y vehículos.

Por disposición judicial, fueron detenidos cinco hombres de entre 32 y 61 años, imputados por infracción a la Ley 23.737. Dos de ellos también enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas. Además, otro sospechoso de 42 años fue imputado en la causa.

Tras prestar declaración indagatoria, dos de los detenidos recuperaron la libertad, mientras que los principales acusados continúan alojados en dependencias policiales a la espera del avance de la causa.