San José Obrero: ejemplo de trabajo, fe y humildad en el Día del Trabajador

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San José, conocido en los Evangelios como el “Justo”, fue un hombre sencillo y trabajador. De oficio carpintero —también descrito como artesano y herrero— dedicó su vida al sustento de la Sagrada Familia, ennobleciendo el trabajo manual como parte del plan de Dios. Su figura representa la humildad, el esfuerzo cotidiano y la entrega silenciosa.

Según las Escrituras, José era descendiente de la casa de David y estaba comprometido con María cuando recibió en sueños el anuncio del ángel que le reveló el origen divino del embarazo. Con la misma fe con la que María aceptó su misión, José también dijo “sí”, asumiendo su rol con discreción y sin buscar protagonismo.

El Evangelio lo menciona como un hombre justo (Mt 1,19), respetuoso de la Ley y profundamente creyente. Su vida transcurre en silencio, y desaparece de los relatos bíblicos antes del inicio de la vida pública de Jesús, lo que hace suponer que falleció previamente, aunque no se conocen detalles sobre su muerte o sepultura.

San José también cumplió un papel clave como maestro: enseñó su oficio a Jesús, razón por la cual el propio Cristo es llamado “el hijo del carpintero” (Mt 13,55). Así, el trabajo se convierte no solo en medio de subsistencia, sino en participación activa en la obra creadora de Dios.

Para José, el trabajo no era un camino hacia la riqueza o la ambición, sino un acto de servicio y amor hacia su familia. Su ejemplo muestra que el esfuerzo cotidiano, vivido con fe, puede transformarse en virtud. Además, como buen judío, respetaba el descanso del sábado y participaba en las celebraciones religiosas.

La fiesta de San José Obrero fue instituida oficialmente en 1955 por el Pío XII, con el objetivo de dar un sentido cristiano al trabajo en una fecha ya marcada por las reivindicaciones laborales. Anteriormente, en 1870, Pío IX lo había proclamado Patrono de la Iglesia universal.

Más adelante, Juan Pablo II retomó la importancia del trabajo en su encíclica Laborem Exercens, donde lo definió como “el Evangelio del trabajo”. Incluso Juan XXIII, antes de su elección, manifestó una especial devoción por San José.

A lo largo de la historia, numerosos santos han mostrado también gran devoción por él, como Teresa de Ávila.

En este día, San José Obrero se presenta como un referente universal para los trabajadores: un hombre que, desde la sencillez y el silencio, vivió su labor como un camino de santidad, recordando que el trabajo digno no solo construye el mundo, sino también el espíritu.

En esta celebración, en Nueve de Julio el Obispo de Santo Domingo, Monseñor Ariel Torrado Mosconi celebrará una Misa este viernes 1° de mayo, con procesión previa y luego un chocolate, en la Capilla de San José Obrero a las 15.30, ubicada en Balcarce 450 para toda la comunidad y la diócesis.