Suspenden por tres meses el programa MESA y crece la preocupación en los municipios bonaerenses

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión por 90 días del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa que alcanzaba a más de 2 millones de alumnos con la entrega mensual de alimentos básicos. La decisión, oficializada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se enmarca en un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones crecientes con el Gobierno nacional.

El MESA funcionaba como un complemento clave del sistema alimentario escolar, permitiendo que estudiantes de escuelas públicas llevaran a sus hogares una caja con productos esenciales, valuada en alrededor de $15.000. Su interrupción genera inquietud en intendentes y funcionarios locales, que advierten sobre el impacto directo en miles de familias que dependen de esta asistencia.

Desde la Provincia explicaron que la medida responde a una “reasignación de partidas” para garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), considerado prioritario. Sin embargo, señalaron que la situación está fuertemente condicionada por la falta de transferencias de fondos desde Nación, tanto automáticas como discrecionales, en el marco de una profunda recesión económica.

En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza al Gobierno nacional y aseguró que existe una deuda cercana a los $220.000 millones destinada a financiar políticas alimentarias. “No pueden desentenderse mientras se agrava la crisis social”, sostuvo. Las declaraciones se dieron tras una movilización de intendentes bonaerenses a la sede del Ministerio de Capital Humano para reclamar por los recursos.

La protesta incluyó a decenas de jefes comunales que manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación social en sus distritos. Según indicaron, la suspensión del MESA agrava un escenario ya complejo, marcado por el aumento de la demanda en comedores y asistencia directa.

En paralelo, algunos municipios comenzaron a diseñar respuestas propias. En Ramallo, por ejemplo, el intendente Mauro Poletti impulsa un programa alimentario local para cubrir parcialmente la ausencia del MESA. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la ayuda a las familias más afectadas, aunque desde las comunas reconocen que los recursos son limitados.

Como contrapartida a la suspensión, el gobierno bonaerense anunció un refuerzo del 30% en el SAE, que alcanza a 2,5 millones de estudiantes con desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas. También incrementó un 25% los fondos para programas sociales y duplicó las transferencias destinadas a asistencia alimentaria en municipios.

El programa MESA había sido implementado en 2020, en el contexto de la pandemia, para compensar la imposibilidad de asistir a comedores escolares. Con el tiempo, si bien se redujo la cantidad de productos incluidos, se consolidó como un apoyo importante para millones de hogares.

Actualmente, su continuidad depende de la disponibilidad de financiamiento. Según estimaciones oficiales, sostener el programa hasta fin de año requeriría unos $200.000 millones, un monto que la Nación, por el momento, no prevé transferir.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en los distritos bonaerenses, donde el impacto social de la medida ya empieza a sentirse y los gobiernos locales buscan alternativas para contener una demanda que no deja de aumentar.