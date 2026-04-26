Gran jornada en el Club Atlético con la visita de cinco equipos del Club Social de Junín

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Este sábado se vivió una destacada jornada de hockey en la cancha del Club Atlético, que recibió a una numerosa delegación del Club Social de Junín, una de las entidades más importantes de esa ciudad y que llegaba precedida de una gran campaña, con victorias en la mayoría de sus divisiones.

El interés por esta fecha era alto, ya que el Club Atlético también venía mostrando un excelente presente deportivo, con todos sus compromisos ganados hasta el momento. Finalmente, la jornada dejó un reparto de triunfos y encuentros de gran nivel.

La actividad comenzó con la categoría Sub 14 “B”, donde las más pequeñas del Club Atlético se impusieron con claridad por 5 a 1, en un partido que no suma puntos oficiales, pero que sirvió para mostrar el buen trabajo formativo que viene realizando la institución.

Luego fue el turno de los equipos “A” de la misma categoría. Allí, Club Social arrancó mejor y aprovechó rápidos contragolpes durante los dos primeros cuartos para colocarse 3 a 0 arriba en el marcador. Sin embargo, las “Millonarias” reaccionaron en el tercer parcial y, con dos goles de Antonia Zúñiga Pírez, lograron ponerse a tiro 3 a 2. Atlético fue con decisión en busca del empate y logró equilibrar el juego, pero sobre el cierre, otro contragolpe visitante selló el definitivo 4 a 2 para las juninenses.

En Sub 16 llegó una de las grandes alegrías de la jornada. Se trató de una categoría muy competitiva, donde ambos equipos habían debutado con resultados contundentes: Atlético había ganado 10 a 2 y Social 9 a 0. Sin embargo, esta vez las locales fueron ampliamente superiores, presionando en toda la cancha y mostrando un ataque muy bien organizado.

Con una actuación sobresaliente de Francisca Zúñiga Pírez, imparable durante todo el encuentro, Atlético se quedó con una gran victoria por 7 a 0. Francisca abrió el camino con goles a los 5 y 10 minutos, mientras que Emilia Rosensuaig aportó dos tantos más. Completaron la goleada Julia Cantero, Josefina Miranda y Mora Delgado.

El partido más exigente de la jornada fue el de Sub 19. Las visitantes llegaban con el antecedente de haber ganado todo la temporada pasada y de haber comenzado este año con dos triunfos demoledores por 10 a 0 y 10 a 1.

Ante ese panorama, Atlético mostró una actuación inteligente y sólida, con una defensa muy bien plantada y un ataque ordenado. A los 27 minutos, Social abrió el marcador, pero la reacción local fue inmediata: apenas dos minutos después, Francisca Zúñiga Pírez marcó la igualdad. El encuentro continuó muy parejo hasta que, sobre el final y con mayor resto físico, Josefina Miranda apareció a los 56 minutos para convertir el gol del triunfo por 2 a 1, desatando un festejo enorme por la importancia del resultado.

La jornada se cerró con el partido de Primera División, donde la victoria quedó en manos de Club Social. Era un resultado esperado, ya que Atlético enfrenta una realidad común en las ciudades pequeñas: muchas jugadoras deben mudarse para continuar sus estudios universitarios, interrumpiendo así su continuidad deportiva.

En esta oportunidad, el equipo local debió completar su plantel incluso con jugadoras de apenas 16 años, dando muchas ventajas frente a un rival con mayor experiencia y estructura, lo que permitió que las visitantes se quedaran con el triunfo final.

Más allá de los resultados, la jornada dejó una gran imagen para el hockey del Club Atlético, que continúa creciendo, consolidando divisiones formativas muy competitivas y demostrando que puede medirse de igual a igual frente a instituciones de gran nivel regional.