Atlético 9 de Julio se prepara para jugar en el Torneo Nacional

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Esta semana comienza a disputarse en todo el país el Torneo Nacional de hockey femenino de clubes, organizado por la Confederación Argentina de Hockey. Participan equipos de todas las provincias, agrupados por regiones, salvo Buenos Aires, que juega en forma exclusiva debido a la gran cantidad de clubes afiliados, distribuyéndose los encuentros en distintas ciudades según los niveles.

En nuestra provincia, el Campeonato Regional de Clubes se desarrolla de la siguiente manera:

CRC “A” en Mar del Plata

CRC “B” en Junín

CRC “C” en Bahía Blanca

CRC “D” en Puan

CRC “E” en Lincoln

En Lincoln, 12 clubes participan del certamen, incluyendo cuatro de la Asociación del Centro: Atlético 9 de Julio, Saladillo H.C., El Linqueño y Rivadavia.

El equipo nuevejuliense competirá en la Zona “C”, enfrentando mañana jueves a Sarmiento de Coronel Suárez y a River de Mar del Plata. Según los resultados de estos primeros encuentros, se definirán los partidos restantes que se jugarán desde el viernes hasta el domingo, día de cierre del torneo.

La delegación del Club Atlético está integrada por el presidente Juan Pablo Silvera, el jefe de equipo Manuel Mogaburu, el entrenador Juan Manuel Rossi, el preparador físico Valentín Álvarez y las jugadoras Emilia Ugalde, Indiana Abelairas, Adela Beraza, Antonela Brance, Lola Ferro, Valentina Figueiras, Isabella Gaillard, Inés Ibarra, Belén Gavaldá, Trinidad Iturralde, Renata Lugones, Lucía Más, Josefina Navello, Lucía Piazza, Camila Simonelli y Eugenia Vanina.

El Club Atlético 9 de Julio espera dejar su marca en este importante certamen y continuar con la tradición de competir al más alto nivel del hockey femenino en la región.