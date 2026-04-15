Avanzan las obras de bacheo en zona céntrica

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La Municipalidad de Nueve de Julio, mediante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa con las labores de bacheo en la intersección de San Martín y Robbio.

En la mañana de hoy se procedió a la colocación de hormigón en los paños de la calle que presentaban deterioro y elevaciones, afectando la circulación normal de vehículos. Estas tareas forman parte del plan municipal de mantenimiento vial, que busca mejorar la transitabilidad y reducir riesgos para los conductores y peatones.

Desde el municipio se solicita a los vecinos extremar precauciones al transitar por la zona, ya que el tránsito se encuentra restringido mientras se realizan las obras.

Se espera que los trabajos finalicen en los próximos días, permitiendo la normalización de la circulación en este punto neurálgico de la ciudad.