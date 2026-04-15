Inscripciones abiertas para “Emprenden y se prenden”: apoyo a emprendedores bonaerenses

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Ya se encuentra abierta la inscripción para la edición 2026 de “Emprenden y se prenden”, el programa provincial destinado a brindar herramientas de capacitación gratuita a emprendedoras y emprendedores de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo principal del programa es potenciar el desarrollo de proyectos locales, impulsando la producción y el trabajo genuino a través de ideas innovadoras. Los participantes podrán acceder a talleres prácticos y recibir asesoramiento técnico enfocado en estrategias de gestión y comercialización para fortalecer sus emprendimientos.

Las capacitaciones se desarrollarán entre los meses de mayo y julio, y están diseñadas para acompañar a los emprendedores en todas las etapas de sus proyectos.

“Las economías locales se mueven por el gran trabajo de emprendedoras y emprendedores. Esta política genera capacitaciones y sirve a emprendedores para realizarse y llegar a sus objetivos”, destacó la diputada provincial Priscila Minnaard, quien acompaña el programa, impulsado desde hace más de diez años por Anahí Bilbao.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera online completando el formulario disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/4cKYpcX