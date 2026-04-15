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Curso gratuito de manipulación segura de alimentos en French

 La Municipalidad de Nueve de Julio abrió la inscripción para una capacitación que se dictará del 27 de abril al 4 de mayo, con un módulo especial sobre alimentación libre de gluten.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Bromatología, informó que se encuentra abierta la inscripción para un curso gratuito de manipulación segura de alimentos que se dictará en la localidad de French.

La capacitación se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de abril, y continuará el 4 de mayo, fecha en la que además se ofrecerá un módulo especial sobre alimentación libre de gluten. Las clases se dictarán de 8:30 a 11:00 horas en la Casa Cultural del Club Atlético French.

La inscripción debe realizarse de manera online a través del sitio web oficial del municipio, siendo la asistencia obligatoria para completar la formación.

Para consultas, las personas interesadas pueden acercarse a la Delegación Municipal de French, donde se brindará información adicional sobre esta propuesta orientada a promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos.

 

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