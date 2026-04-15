La inscripción sigue abierta y alcanza a todas las edades en amplia gama de disciplinas

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Las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026 ya están disponibles, iniciando un calendario que recorrerá distintas etapas a lo largo del año. La competencia busca fomentar la participación, la integración y el desarrollo de habilidades deportivas y artísticas en toda la provincia.

La primera instancia, la municipal, comenzará el 18 de mayo y se extenderá hasta diez días antes de cada competencia regional. La etapa regional se desarrollará entre el 4 de agosto y el 2 de octubre, mientras que la fase interregional tendrá lugar durante septiembre. Finalmente, la etapa provincial se llevará a cabo entre octubre y noviembre, donde se definirán los ganadores de cada categoría.

Para consultar reglamentos, planillas de inscripción y las distintas disciplinas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar. También podrán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Cultura y Deportes (Robbio 322) o en la Dirección de Adultos Mayores (Balcarce 735).

Esta edición promete un espacio de encuentro y expresión para todos los vecinos, combinando deporte, cultura y la alegría de participar.