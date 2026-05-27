Los Juegos Bonaerenses 2026 batieron un récord histórico con más de 504 mil inscriptos

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Los Juegos Bonaerenses 2026 alcanzaron un nuevo récord de participación tras el cierre oficial de las inscripciones: más de 504 mil personas formarán parte de la principal competencia deportiva y cultural de la Provincia de Buenos Aires, organizada por el Gobierno bonaerense a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En su 35° edición consecutiva, el certamen volverá a reunir a participantes de los 135 municipios bonaerenses en una propuesta que combina deporte, cultura e integración social, consolidándose como una de las políticas públicas más importantes del país en materia de inclusión y participación comunitaria.

El subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo, destacó el crecimiento sostenido del evento y remarcó el respaldo del Gobierno provincial al desarrollo deportivo.

“Mientras el Gobierno nacional se retira de áreas fundamentales para el desarrollo deportivo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque continúan fortaleciendo una política pública que garantiza oportunidades de participación para miles de personas en todo el territorio provincial”, señaló.

Además, sostuvo que el récord de participación “es una nueva muestra del valor que tienen los Juegos para la comunidad”.

“Superamos los 480 mil inscriptos de 2025 y apostamos a seguir superando registros, para que haya cada vez más personas que participen de este evento, que es un orgullo para los bonaerenses”, agregó Cardozo.

Los Juegos Bonaerenses son organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes y este año ofrecerán más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a las categorías Juveniles, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados.

Concluida la etapa de inscripción, desde junio comenzará la instancia local en cada municipio, dando inicio al certamen que tendrá su cierre en octubre con la tradicional final provincial en Mar del Plata.

Entre las principales novedades de esta edición, en la categoría Juveniles se incorporaron nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. También continuará la modalidad intergeneracional, incorporada el año pasado, que promueve la participación conjunta de personas de distintas edades.

Asimismo, seguirán las competencias para personas trasplantadas en disciplinas como atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

Desde su implementación ininterrumpida en 1992, los Juegos Bonaerenses promueven el acceso al deporte, la actividad física y la expresión cultural en toda la provincia. El certamen contempla tres etapas previas a la final: local, regional e interregional, antes de desembocar en la definición en Mar del Plata.