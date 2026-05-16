Se extendieron las inscripciones a los Juegos Bonaerenses 2026

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El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que se extendió hasta el 25 de mayo inclusive el período de inscripción para participar de la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, una de las principales políticas públicas del país que convoca a los 135 municipios. Una vez finalizada esta instancia, comenzarán las distintas etapas de la competencia y la gran final se realizará en octubre en Mar del Plata.

- Advertisement - - Advertisement - Los Juegos Bonaerenses ofrecen la posibilidad de participar en más de 100 disciplinas deportivas y culturales, en las siguientes categorías: jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La inscripción se realiza a través del sitio oficial juegos.gba.gob.ar , mediante el sistema PLENUS, en donde está disponible el tutorial de acompañamiento para el proceso. Allí, se pueden consultar además todos los reglamentos y conocer las principales novedades de la competencia. Al respecto, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, explicó que “la extensión marca nuevamente el gran interés y la demanda que genera la principal política pública de la Provincia” y afirmó que “para el Estado bonaerense, es una decisión sostener los Juegos Bonaerenses, aún cuando el gobierno nacional sigue fomentando el ajuste”. “Venimos con récord de participantes en cada edición y buscamos que cada vez más personas formen parte del evento más grande del país, un orgullo de las y los bonaerenses”.