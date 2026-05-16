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Tras una grave falla en un cable subterráneo de media tensión, se restableció el servicio eléctrico en los barrios afectados

El desperfecto obligó a desplegar un importante operativo técnico para normalizar el suministro. Personal especializado trabajó contrarreloj y ejecutó una nueva línea aérea de aproximadamente 400 metros para devolver la energía a los vecinos en el menor tiempo posible.

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Luego de varias horas de intenso trabajo, personal técnico logró restablecer el servicio eléctrico en los barrios que se vieron afectados por una importante falla registrada en un cable subterráneo de media tensión.

El inconveniente, de gran magnitud, generó la interrupción del suministro y demandó una rápida intervención por parte de los equipos operativos, que desplegaron un importante dispositivo para identificar el origen del problema y ejecutar las tareas necesarias para su reparación.

Debido a la complejidad del daño detectado en la red subterránea, fue necesario implementar una solución alternativa que permitiera restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Para ello, los trabajadores realizaron la instalación de una nueva línea aérea de aproximadamente 400 metros, una tarea que requirió un importante esfuerzo técnico, logístico y humano.

Desde la entidad prestataria destacaron el compromiso y la dedicación del personal que participó de la reparación, remarcando que los trabajos se llevaron adelante de manera ininterrumpida hasta lograr la normalización total del servicio.

Asimismo, agradecieron la paciencia y comprensión de los vecinos afectados durante las horas que duró el corte de energía, y señalaron que este tipo de intervenciones permiten garantizar la continuidad del servicio ante contingencias imprevistas en la red eléctrica.

Finalmente, indicaron que continuarán realizando tareas de monitoreo y evaluación para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir futuros inconvenientes.

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