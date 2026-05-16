Convivir en paz, un desafío urgente en tiempos de división

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz, una jornada proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la convivencia entre personas de diferentes culturas, religiones y formas de pensar.

Este año, bajo el lema “Convivir en paz: forjar confianza mediante el diálogo, la inclusión y la reconciliación”, la conmemoración adquiere una relevancia especial en un contexto global marcado por conflictos, tensiones sociales e incertidumbre política. Desde la ONU remarcaron que la paz no se construye desde la uniformidad, sino a partir del respeto por las diferencias y la defensa de la dignidad humana.

A comienzos de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre un escenario internacional atravesado por divisiones y llamó a renovar el compromiso con la cooperación global. En ese marco, el organismo destacó que convivir en paz implica una tarea cotidiana que debe ejercerse en escuelas, barrios, espacios públicos y comunidades religiosas.

Además, durante este año distintos debates dentro del sistema de Naciones Unidas reforzaron la relación entre paz y confianza social. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos alertó que la discriminación, la exclusión y la impunidad profundizan los conflictos, mientras que el respeto por los derechos humanos fortalece la cohesión entre las comunidades.

En la misma línea, la UNESCO sostiene que el diálogo intercultural es una herramienta clave para reparar vínculos dañados, reducir tensiones y consolidar sociedades más inclusivas.

Origen de la fecha

Tras las consecuencias devastadoras de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU tuvo como uno de sus principales objetivos evitar nuevos conflictos bélicos y promover el respeto por los derechos humanos.

En 1997, la Asamblea General proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de la Paz, mientras que en 1998 declaró el período 2001-2010 como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo.

Dos años después, en 1999, se aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, un documento que establece que la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino también un proceso activo basado en el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo.

Desde entonces, cada 16 de mayo busca recordar que construir paz también significa combatir la discriminación, la intolerancia y los discursos que fomentan el odio.

En un mundo atravesado por conflictos y divisiones, la fecha propone una reflexión urgente: la convivencia pacífica no es un ideal lejano, sino una responsabilidad diaria compartida por toda la sociedad.