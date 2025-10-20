Juegos Bonaerenses: Delegación Nuevejuliense brilló con siete medallas, incluida una de Oro

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El sábado último, tras una semana de intensa competencia y adrenalina en Mar del Plata, el contingente de Nueve de Julio regresó de su participación en los Juegos Bonaerenses, con un balance muy positivo: siete medallas en total, incluyendo una dorada en Newcon, una disciplina que sorprendió tanto por su nivel competitivo como por la entrega de los jóvenes participantes.

El director de Deportes de la Municipalidad, Ariel Pesce, se mostró muy satisfecho con los logros del grupo de 155 personas. “Fuimos con una delegación más reducida debido a las normativas este año, pero logramos llevarnos una medalla de oro, dos de bronce y cuatro de plata. Estamos muy contentos por los resultados”, expresó Pesce, quien subrayó la importancia del trabajo de entrenadores, instituciones y padres.

Newcon, la estrella de la delegación

Sin lugar a dudas, la medalla de oro en Newcon fue uno de los momentos más destacados de la competencia. Pesce explicó que, aunque no pudo presenciar en vivo los partidos debido a las complicadas agendas, el desempeño del equipo fue excepcional. “Lo que hicieron los chicos de Newcon es impresionante. Venían abajo en la final, pero sacaron fuerzas de donde no había y lograron dar vuelta el partido. Se llevaron el oro que no esperaban, y eso es mérito puro de su trabajo”, agregó.

El resto de las medallas

Además del oro en Newcon, la delegación de Nueve de Julio sumó dos medallas de bronce y cuatro de plata en otras disciplinas. En tenis de mesa PCD, Manuel Subiría obtuvo una medalla de plata, repitiendo su logro del año pasado. En natación, se consiguieron dos medallas de plata, una en Aquatlón y otra en natación PCD. Además, la delegación sumó medallas en Taekwondo, salto en alto y padel, una disciplina en la que, a pesar de quedar en cuarto lugar, los chicos demostraron un nivel sobresaliente.

El compromiso juvenil y el futuro

Pesce también destacó el gran compromiso de los jóvenes atletas, muchos de los cuales todavía tienen varios años de participación por delante. “Es una excelente señal ver a tantos chicos apostando al deporte, en lugar de ceder ante la tecnología. Lo importante no es solo el resultado, sino la formación y el trabajo en equipo”, destacó el director de Deportes.

Mirando al futuro

Con los Juegos Bonaerenses ya en el pasado, la agenda deportiva de 9 de Julio sigue adelante. Pesce comentó que las actividades continuarán durante todo el año, con competencias locales y provinciales, además de eventos que fomentan la participación de la comunidad. “Seguiremos trabajando en el fortalecimiento de las disciplinas y en acompañar a todos los jóvenes en su camino deportivo”, concluyó.

La participación de Nueve de Julio en los Juegos Bonaerenses 2025 dejó una huella importante, no solo por los logros deportivos, sino por el comportamiento ejemplar de toda la delegación, algo que fue reconocido tanto por los organizadores como por los anfitriones de Mar del Plata. Ejemplo a seguir en todos los ambitos.