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Juegos Bonaerenses 2026: prorrogan la inscripción hasta el 25 de mayo

La Municipalidad extendió el plazo para anotarse en la tradicional competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria está destinada a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantadas

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que fue prorrogada hasta el próximo 25 de mayo la inscripción para participar de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses, la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, quienes todavía no hayan completado el trámite tendrán una nueva oportunidad para sumarse a esta propuesta que cada año reúne a miles de participantes de distintos municipios bonaerenses.

La convocatoria está dirigida a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, quienes podrán participar en las diferentes disciplinas deportivas y culturales previstas para esta nueva edición.

Desde el municipio se invitó especialmente a instituciones educativas, clubes, centros de jubilados, talleres culturales y a toda la comunidad a continuar acompañando esta iniciativa que promueve la integración, el encuentro, la participación y los valores del deporte y la cultura.

Para obtener mayor información o realizar la inscripción, los interesados podrán acercarse a las áreas correspondientes del municipio o consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Nueve de Julio.

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