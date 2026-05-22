Cierre del ciclo de charlas por el mes del trabajo en San Cayetano

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante el próximo miércoles 27 de mayo el cierre del ciclo de charlas organizado en el marco del Mes del Trabajo, con una nueva propuesta orientada al desarrollo personal y profesional de vecinos y emprendedores de la comunidad.

La actividad, titulada “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, se desarrollará desde las 19 horas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, con acceso libre y gratuito, aunque con cupos limitados.

La capacitación estará enfocada en brindar herramientas para destacarse en el ámbito laboral, generar valor personal y potenciar oportunidades tanto en empleos formales como en proyectos y emprendimientos independientes. Durante la jornada se abordarán temas relacionados con la comunicación efectiva, las estrategias de posicionamiento, la construcción de redes de contacto y consejos prácticos para aplicar en la vida cotidiana y profesional.

Desde el municipio destacaron que este encuentro marcará el cierre de un ciclo de capacitaciones impulsado durante todo el Mes del Trabajo, iniciativa que promovió espacios de formación, intercambio y crecimiento personal para distintos sectores de la comunidad.

La propuesta forma parte de las acciones que la comuna viene desarrollando para fortalecer las herramientas de capacitación y acompañamiento laboral, fomentando la participación y el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo.