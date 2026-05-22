Guillermo Vadillo destacó las obras en el autódromo y convocó a disfrutar de un fin de semana a puro automovilismo

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El presidente del Auto Moto Club de 9 de Julio, Guillermo Vadillo, dialogó en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde destacó el presente del autódromo local, las mejoras realizadas en el circuito y la intensa agenda deportiva que continúa convocando a miles de fanáticos del automovilismo.

Vadillo confirmó que este viernes desde las 18 horas se desarrollará una muestra estática de “Glorias del TC” en la Plaza Belgrano, con autos originales y réplicas históricas del Turismo Carretera, mientras que el sábado desde las 10 de la mañana los vehículos girarán en el autódromo.

“El que le gusta, va. La gente es entusiasta y acompaña siempre”, señaló, remarcando el interés que generan tanto las competencias actuales como las exhibiciones de vehículos históricos que remiten a otras épocas del automovilismo nacional.

Durante la entrevista en ‘Despertate’, por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, el dirigente también hizo referencia al permanente trabajo de mantenimiento y mejora que se lleva adelante en el circuito, muchas veces con recursos limitados pero con un fuerte compromiso de la comisión directiva y colaboradores.

“Vamos haciendo despacito, ladrillo tras ladrillo. Terminamos una obra eléctrica importante en boxes, con tendido subterráneo y nuevos tableros, para dejar atrás instalaciones precarias y mejorar la seguridad”, explicó.

Además, detalló que se realizaron tareas en alambrados, reparaciones generales y mantenimiento del trazado, que pese a sus 56 años continúa siendo reconocido por pilotos y categorías de todo el país.

“El circuito está gastado, no es nuevo, pero está en condiciones. La base del autódromo es muy buena y por eso aguantó todo este tiempo”, afirmó.

Vadillo remarcó también el apoyo de empresas locales y el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en la institución. “Hay comercios y empresas de 9 de Julio que ayudan, hacen precio, fían materiales. Todo suma. Tenemos dos empleados para mantenimiento y después siempre hay gente del club haciendo algo para ahorrar y seguir mejorando”, comentó.

El dirigente destacó además la gran convocatoria que generan las competencias en el autódromo, mencionando especialmente las fechas de karting y picadas, que reúnen a cientos de participantes y visitantes de distintos puntos de la región.

“El karting moviliza muchísima gente. El fin de semana pasado hubo casi 300 kartings. Eso genera movimiento económico y vida para toda la zona del autódromo”, sostuvo.

En ese sentido, también valoró el uso cotidiano del predio por parte de vecinos que realizan actividades recreativas y deportivas, como ciclismo o caminatas, siempre respetando las medidas de seguridad correspondientes.

Otro de los puntos destacados de la charla fue el reconocimiento que recibe el circuito de 9 de Julio dentro del ambiente automovilístico nacional. Vadillo aseguró que numerosos pilotos lo ubican entre los mejores trazados del país.

“Al piloto le gusta venir a correr a Nueve de Julio. Siempre aparece entre los tres o cuatro circuitos más nombrados. Tiene una historia enorme y un trazado muy valorado”, expresó.

Por último, el presidente del Auto Moto Club puso en valor el trabajo colectivo de la institución y el compromiso de quienes integran la comisión.

“Somos un equipo. Las decisiones se toman entre todos y cada uno pone el hombro. Se armó un grupo muy lindo, con gente comprometida que tira para el mismo lado”, concluyó.