Buenos Aires celebra los 90 años del Obelisco con una gran fiesta cultural y turística

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La Ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado 23 de mayo el 90º aniversario del Obelisco con una jornada especial que combinará cultura, música, gastronomía y turismo en pleno corazón porteño. El emblemático monumento será protagonista de “La Noche del Obelisco”, una propuesta organizada por el Gobierno porteño que se desarrollará desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, en el marco de una edición especial de Corrientes 24hs y del programa BA 24 Horas.

El evento busca homenajear a uno de los símbolos más representativos de la identidad porteña y, al mismo tiempo, potenciar el movimiento turístico durante el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución de Mayo.

“Festejamos los 90 años del Obelisco porque es el símbolo porteño de la capital global que construimos día a día, el destino para miles de visitantes, nacionales y extranjeros, que vienen a vivir una experiencia, a conocer y disfrutar. Cultura, entretenimiento, deportes, gastronomía, hotelería, todo suma y atrapa en la enorme oferta de la ciudad más linda del mundo”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Mapping, conciertos y una experiencia única en las alturas

Uno de los principales atractivos de la noche será el espectáculo de mapping 3D proyectado sobre el Obelisco, que recorrerá la historia del monumento y su vínculo con la Ciudad desde su inauguración en 1936. Las funciones se realizarán a las 21 y 22 horas y estarán acompañadas por música en vivo interpretada por la Orquesta Mahler.

Además, sobre el escenario montado en avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito se presentarán distintos espectáculos musicales, entre ellos “Por siempre Astor” a las 23 y un show de rock nacional a cargo de Joaco Burgos desde la medianoche.

Como cierre especial de la celebración, 90 vecinos y turistas tendrán la posibilidad de subir al Obelisco y disfrutar de una vista panorámica privilegiada de Buenos Aires.

“Celebrar los 90 años del Obelisco es una manera de homenajear a uno de los grandes íconos de Buenos Aires, pero también es una oportunidad de seguir consolidando a la Ciudad como un destino cultural y turístico de referencia internacional. Este tipo de eventos generan movimiento, atraen visitantes y permiten que vecinos y turistas redescubran todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad.

Corrientes se transforma en un paseo temático

La celebración incluirá también un circuito temático sobre la avenida Corrientes compuesto por seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la arteria. Cada estación representará una época diferente de la vida cultural porteña, con ambientaciones, música, personajes e intervenciones performáticas.

A su vez, pizzerías emblemáticas, Bares Notables, rooftops y restaurantes de Corrientes y del área delimitada por avenida de Mayo, Córdoba, Leandro N. Alem y Callao ofrecerán menús promocionales y extenderán su horario de atención hasta las 2 de la mañana.

En paralelo, la Casa de la Cultura realizará una charla especial sobre la relación entre el Obelisco y la fotografía porteña. El encuentro estará a cargo del especialista Diego Guerra y tendrá lugar el sábado a las 16 horas en avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita.

Refuerzo de transporte y operativo de seguridad

Con motivo del evento, la Ciudad reforzará el servicio de transporte público. La línea B de subte extenderá su horario de funcionamiento: el último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1 y desde Leandro N. Alem a la 1.30. También se convocó a las líneas de colectivo que circulan por la zona a aumentar sus frecuencias.

En materia de seguridad, habrá presencia policial en puntos estratégicos de avenida Corrientes y sus alrededores, además de agentes de prevención y monitoreo permanente desde el centro de operaciones de la Ciudad.

Un fin de semana largo con múltiples propuestas

Las celebraciones por el aniversario del Obelisco forman parte de una amplia agenda turística y cultural prevista para el fin de semana largo.

Entre las actividades destacadas se encuentran una nueva edición de “Sabores de la Patria”, el festival gastronómico que se realizará domingo y lunes en avenida del Libertador y Pueyrredón con platos típicos argentinos como locro, empanadas, pastelitos y carnes.

También tendrá lugar el “Fugazzeta Fest” en La Boca, donde distintas pizzerías ofrecerán versiones de uno de los sabores más emblemáticos de la gastronomía porteña.

Por otra parte, el Teatro Colón abrirá sus puertas para “Historias secretas del Teatro Colón”, una experiencia guiada que recorrerá leyendas, anécdotas y relatos sobre el icónico coliseo porteño.

Además, seguirán disponibles propuestas tradicionales como el Mirador Obelisco, los paseos en catamarán por el río y el Bus Turístico, que permite recorrer los principales atractivos de la Ciudad con modalidad hop-on hop-off.

La Ciudad de Buenos Aires espera así un intenso movimiento turístico y cultural durante el fin de semana largo, consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de la región.