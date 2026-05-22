Alrededor de 14.000 nuevejulienses pagarían un 50% más en la boleta de gas

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto expresando su
preocupación ante la posible modificación del Régimen de Zona Fría, establecido por la
Ley Nacional 27.637, que actualmente beneficia a miles de usuarios y usuarias de Nueve
de Julio y gran parte del país, y que ya consiguió media sanción en Diputados.
El régimen permitió ampliar el acceso a descuentos en las tarifas de gas para millones de
personas, especialmente en regiones con bajas temperaturas y altos niveles de consumo
energético durante el invierno.
El proyecto advierte que una modificación o eliminación del beneficio podría generar un
fuerte impacto económico en más de 14.000 usuarios nuevejulienses, quienes pasarían a
afrontar aumentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.
Desde el bloque señalaron que esta situación se da en un contexto de caída del poder
adquisitivo y aumentos constantes en alimentos, medicamentos y servicios, afectando no
solo a las familias sino también a clubes de barrio, instituciones educativas, comercios e
industrias locales.
Asimismo, remarcaron que el Gobierno Nacional avanzó con medidas vinculadas al
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, mecanismo que
sostiene el régimen vigente.
A través del proyecto presentado, Fuerza Patria solicita preservar el beneficio de Zona
Fría y expresa su rechazo a cualquier medida que implique un incremento en el costo del
servicio para los sectores medios y vulnerables.