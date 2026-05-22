Alrededor de 14.000 nuevejulienses pagarían un 50% más en la boleta de gas

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El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto expresando su

preocupación ante la posible modificación del Régimen de Zona Fría, establecido por la

Ley Nacional 27.637, que actualmente beneficia a miles de usuarios y usuarias de Nueve

de Julio y gran parte del país, y que ya consiguió media sanción en Diputados.

El régimen permitió ampliar el acceso a descuentos en las tarifas de gas para millones de

personas, especialmente en regiones con bajas temperaturas y altos niveles de consumo

energético durante el invierno.

El proyecto advierte que una modificación o eliminación del beneficio podría generar un

fuerte impacto económico en más de 14.000 usuarios nuevejulienses, quienes pasarían a

afrontar aumentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.

Desde el bloque señalaron que esta situación se da en un contexto de caída del poder

adquisitivo y aumentos constantes en alimentos, medicamentos y servicios, afectando no

solo a las familias sino también a clubes de barrio, instituciones educativas, comercios e

industrias locales.

Asimismo, remarcaron que el Gobierno Nacional avanzó con medidas vinculadas al

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, mecanismo que

sostiene el régimen vigente.

A través del proyecto presentado, Fuerza Patria solicita preservar el beneficio de Zona

Fría y expresa su rechazo a cualquier medida que implique un incremento en el costo del

servicio para los sectores medios y vulnerables.