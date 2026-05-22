Dr. César Crespi: “Las enfermedades poco frecuentes son mucho más comunes de lo que imaginamos”

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En la previa de la presentación que se realizará este sabado 23 a las 17 horas en el Salón Blanco del Palacio Comunal, el médico especialista en Enfermedades Poco Frecuentes, Dr. César Crespi, dialogó con Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9 sobre su vocación médica, el trabajo con pacientes que atraviesan diagnósticos complejos y la necesidad de transformar la mirada tradicional de la medicina.

Crespi recordó que desde muy joven sintió afinidad por las ciencias exactas y biológicas. “Siempre me gustaron la biología, la física y la matemática. Desde la secundaria me fascinaban los libros sobre órganos y sistemas. Ahí descubrí que ese era mi lugar”, expresó.

Aunque confesó que también soñó con dedicarse a la música, finalmente eligió el camino de la medicina. “La curiosidad fue lo que me llevó a investigar más allá de los diagnósticos convencionales”, señaló.

Durante su residencia en el Hospital San Martín de La Plata comenzó a cuestionar respuestas médicas que no lograban explicar el sufrimiento de muchos pacientes. “Había diagnósticos que no me cerraban. Entonces seguía investigando”, contó. Ese recorrido lo llevó a descubrir el universo de las enfermedades poco frecuentes y el trabajo de asociaciones de pacientes en España que buscaban respuestas para síntomas muchas veces ignorados.

Más tarde, en el Hospital San Juan de Dios, impulsó un área específica dedicada a estas patologías, donde trabajó durante más de 15 años. Allí, explicó, comprendió que el abordaje requiere otro tiempo y otra escucha. “La primera consulta puede durar entre 40 minutos y una hora y media. No se puede ayudar a una persona que hace 15 años busca respuestas en diez minutos”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la importancia de validar el relato del paciente. “Si una persona siente dolor y yo no encuentro nada en los estudios, la respuesta no es ‘no tenés nada’; la respuesta correcta es ‘no sé qué tenés’. Nos enseñan muy poco a decir ‘no sé’ en medicina”, remarcó.

Crespi también hizo referencia al impacto del ambiente sobre la salud y cuestionó la idea de que la genética determina completamente el destino de una persona. “El ambiente es lo que respiramos, lo que comemos, lo que pensamos y hasta lo que escuchamos. Todo eso influye en cómo se expresan nuestros genes”, explicó.

En ese sentido, reflexionó sobre los niveles de estrés y las exigencias de la vida moderna. “Vivimos inmersos en un ambiente de tensión permanente y después nos preguntamos por qué alguien se enfermó”, indicó.

El especialista destacó además el caso de Emiliana, protagonista del libro El galope de la cebra, quien logró transformar años de dolor e incomprensión en una experiencia de resiliencia y reconstrucción personal. “Muchos se quedan tirados en la cama, pero ella formó una familia, estudió y construyó algo positivo con todo lo que vivió”, valoró.

Consultado sobre la cantidad de enfermedades poco frecuentes conocidas, explicó que existen cerca de 6.000 registradas, aunque aclaró que muchas corresponden a variantes de un mismo grupo de patologías. También remarcó la necesidad de crear más centros especializados y equipos interdisciplinarios para responder a una demanda creciente.

“La escucha, el examen físico y el contacto con el paciente siguen siendo fundamentales. La tecnología ayuda, pero hay cosas que solo aparecen cuando uno se toma el tiempo de mirar y escuchar”, sostuvo.

Finalmente, Crespi adelantó que la charla de este sábado será un espacio abierto para reflexionar sobre salud, diagnóstico y humanidad. “Vamos a improvisar y conversar sobre qué son las enfermedades poco frecuentes y cómo se puede reconstruir una vida a partir de ellas”, concluyó.