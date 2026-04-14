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Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica llega a clubes y espacios comunitarios

Más de 50 personas se inmunizaron en el Club Atlético 9 de Julio como parte de la campaña de prevención que continuará en escuelas y otros centros del distrito.

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La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante una jornada de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en el SUM de la subcomisión de hockey del Club Atlético 9 de Julio, donde se inmunizaron más de 50 personas.

La actividad estuvo destinada a jugadoras mayores de 15 años, integrantes del club, miembros de la subcomisión y familiares, en el marco de las acciones de prevención que el área viene desarrollando en distintos puntos del distrito.

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral transmitida por el contacto con roedores infectados. Al no contar con un tratamiento específico, la vacunación constituye la única herramienta eficaz de prevención. La dosis es única y se aplica una sola vez en la vida.

Desde la Secretaría de Salud se informó que la campaña continuará próximamente en otros espacios comunitarios, incluyendo la Escuela N° 451 (Centro de Adultos), el Colegio Los Ceibos y el Instituto Jesús Sacramentado, con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar la vacuna a más vecinos del distrito.

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