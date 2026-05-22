La Escuela Técnica N° 2 prepara la 14ª edición de la Maratón “Raúl Pastori”

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La Escuela de Educación Técnica N° 2 presentó oficialmente la decimocuarta edición de la Maratón “Raúl Pastori”, una propuesta deportiva y educativa que se desarrollará el próximo 2 de junio y que ya se consolidó como uno de los eventos estudiantiles más importantes del distrito.

Durante la conferencia de prensa, el director de la institución, Juan Pablo Filoni, destacó la continuidad y el crecimiento del proyecto a lo largo de los años.

“Es un proyecto que sigue teniendo vigencia y continuidad a lo largo del tiempo, y para nosotros eso es muy gratificante. Muchas veces los proyectos se presentan y quedan estancados, pero este fue creciendo, se fue modificando y hoy tiene una identidad propia. Cuando uno habla de la Maratón Raúl Pastori, todos saben que es de la Técnica 2”, expresó.

El directivo recordó además la figura del profesor que da nombre a la competencia. “Es un poco rememorar también a ese gran profesor que fue Raúl Pastori, que incluso fue profesor mío. Todos los años lo nombramos y le agradecemos por su trayectoria y por su paso por la institución”, señaló.

Filoni explicó que, por segundo año consecutivo, la maratón se realizará durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo y no en primavera, como ocurría tradicionalmente. “La semana de la primavera y las actividades estudiantiles generaban complicaciones. Haber trasladado la carrera a mayo-junio dio muy buenos resultados”, afirmó.

La propuesta cuenta además con el acompañamiento de la inspectora de Educación Física, la inspectora de Educación Técnica, la Jefatura Distrital y profesores de Educación Física de distintas escuelas, lo que le otorga un fuerte carácter distrital.

Por su parte, la profesora de Educación Física Marisol Roldán explicó que este año la competencia volverá a la modalidad individual, luego de la experiencia por parejas implementada en la edición anterior.

“Volvemos a la carrera individual por categorías: menores, cadetes y juveniles. Los menores y cadetes correrán 1.500 metros, mientras que los juveniles recorrerán 2.500 metros”, detalló.

En relación al circuito, el profesor Marcelo Albano indicó que el recorrido mantendrá el esquema habitual, con salida desde la puerta de la escuela e ingreso al Parque General San Martín.

“Los menores y cadetes harán un recorrido más corto dentro del parque, mientras que los juveniles darán la vuelta chica a la laguna antes de regresar a la escuela”, explicó.

Albano señaló además que las distancias fueron adaptadas pensando en la experiencia de los estudiantes más jóvenes. “Son chicos de secundaria, pero muchos tienen apenas 11 años. Queremos que tengan una buena primera experiencia en este tipo de competencias y que la actividad sea cada vez más masiva y participativa”, sostuvo.

Respecto de la inscripción, la profesora Natalia Tempanaro comentó que ya hay más de 250 estudiantes anotados y que esperan superar ampliamente esa cifra durante los próximos días.

“Sabemos que las escuelas están con las inscripciones de los Juegos Bonaerenses, pero confiamos en que vamos a tener una participación similar a la del año pasado, cuando participaron alrededor de 600 chicos”, afirmó.

La organización confirmó además la participación de la categoría integración, destinada a estudiantes de escuelas especiales, talleres protegidos y alumnos de PASO, quienes recorrerán una distancia de 800 metros.

La acreditación comenzará a las 14 y la largada será a las 15 horas del martes 2 de junio.

En cuanto a la logística y seguridad, Albano destacó el acompañamiento del municipio y del personal de tránsito para los cortes de calles y el ordenamiento del circuito.

“La comunidad siempre acompaña muy bien. Cuando la gente ve que están pasando los chicos, frena, saluda y alienta. Nunca tuvimos inconvenientes”, indicó. También confirmó que habrá ambulancia, vallado y todas las medidas de seguridad correspondientes.

Roldán resaltó además el clima festivo que rodea al evento. “En la apertura participan chicos de circo y también Jessy Cuevas con sus alumnas, poniendo música y alentando durante todo el recorrido. Realmente es una fiesta para los estudiantes y para toda la comunidad”, expresó.

Sobre los premios, este año la organización decidió reemplazar los tradicionales sorteos por medallas para el primero, segundo y tercer puesto de cada categoría.

“Escuchamos mucho la devolución de los alumnos y nos dijeron que la entrega de premios se hacía demasiado larga. Por eso decidimos simplificarla y entregar medallas diseñadas por alumnos de la Escuela Técnica. Son muy lindas y tienen temática mundialista”, explicó Marisol Roldán.

Hacia el cierre de la presentación, Juan Pablo Filoni destacó nuevamente el valor educativo y comunitario de la iniciativa.

“Más allá de ser un proyecto educativo, siempre buscamos que tenga impacto en la comunidad. Esta maratón ya forma parte de la identidad de la escuela y es importante por la continuidad que ha logrado a lo largo de los años”, señaló.

Además, recordó que como cada edición se solicitará la colaboración de alimentos no perecederos, que luego serán entregados a instituciones y familias de la comunidad.

“Es una manera de que la solidaridad también sea protagonista. Sale de la comunidad para volver a la comunidad”, concluyó.