Decisión Niñez: tres proyectos de jóvenes nuevejulienses avanzan a la etapa regional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del programa provincial “Decisión Niñez”, impulsado por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y al que la Municipalidad de Nueve de Julio adhirió oportunamente, se llevó adelante la instancia local de selección de proyectos que representarán al distrito en las próximas etapas regionales.

La propuesta está destinada a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años, quienes pueden presentar iniciativas colectivas orientadas a mejorar sus barrios o localidades, contando con el acompañamiento de una persona adulta responsable.

El programa busca fortalecer la participación de las juventudes en la construcción de políticas públicas, promoviendo que sus ideas y propuestas tengan un rol activo dentro de la comunidad, además de contar con financiamiento provincial para su concreción.

En este sentido, desde el municipio se convocó a los jóvenes del distrito a presentar proyectos con impacto comunitario directo, pensados para beneficiar a otros chicos y chicas de distintas localidades.

Tras las diferentes etapas de presentación y evaluación, fueron seleccionadas tres propuestas locales que continuarán participando en las siguientes instancias del programa.

Uno de los proyectos elegidos fue “El Encuentro”, presentado por la Escuela Secundaria N° 14 de Morea, enfocado en la revalorización de espacios públicos y comunitarios.

También resultó seleccionado el proyecto “Dispensador de agua caliente con energía solar”, impulsado por la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, una iniciativa vinculada a la sustentabilidad y el aprovechamiento de energías renovables.

Por otra parte, el Centro Educativo Complementario N° 2 fue elegido con una propuesta destinada al abordaje del bullying en las escuelas y los barrios a través de la práctica del taekwondo como herramienta de inclusión, contención y formación en valores.

Desde el municipio destacaron la calidad y el compromiso de las propuestas presentadas, remarcando la importancia de generar espacios donde las niñeces y adolescencias puedan expresar sus ideas y participar activamente en la transformación de sus comunidades.